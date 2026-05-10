Qual foi a cidade do Paraná que registrou a menor temperatura do ano até agora?

General Carneiro registrou, neste domingo (10/5), a menor temperatura do ano no Paraná. A mínima foi de 0,4 °C, conforme dados da estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Além do frio intenso, o município teve registro de chuva congelada, fenômeno raro no estado.

Ao todo, 15 cidades paranaenses tiveram temperaturas abaixo de 5 °C. Depois de General Carneiro, as menores mínimas foram registradas em Pato Branco (1,6 °C), Palmas (3,2 °C), Laranjeiras do Sul (3,2 °C), Guarapuava (3,2 °C), Francisco Beltrão (3,3 °C) e Cascavel (3,3 °C).

Mesmo com os baixos índices já registrados, a previsão indica novas quedas nesta segunda-feira (11/5). Há expectativa de mínimas próximas de 0 °C na região central do estado e formação de geada forte em cidades como Guarapuava, Palmas e União da Vitória.

As regiões Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste, Região Metropolitana de Curitiba e Campos Gerais devem ter geada de intensidade moderada, enquanto Oeste, Centro e Norte podem registrar geadas fracas.

Semana começa com tempo estável

No sábado (9/5), cidades como Paranavaí, Maringá, Londrina e Cornélio Procópio registraram volumes de chuva acima de 100 milímetros. Apesar disso, o início da semana será marcado por tempo mais estável, com redução das instabilidades e condições favoráveis à formação de geadas, como céu aberto e ventos fracos.

A frente fria responsável pela mudança no tempo começa a se afastar em direção ao Sudeste do país a partir deste domingo. As chuvas devem retornar com mais frequência a partir de quinta-feira (14/5), principalmente nas regiões Norte, Noroeste e Sudoeste.

Em Curitiba, a previsão indica retorno das chuvas apenas no próximo sábado (16/5). As temperaturas começam a subir gradualmente a partir de quarta-feira (13/5), mas de forma moderada. A máxima prevista para a semana é de 23 °C.