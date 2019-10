Além da nebulosidade que cobriu o céu curitibano nos últimos dias, a quarta-feira (25) pode registrar o retorno da chuva — ainda que em menor quantidade do que na semana passada, quando um temporal deixou vários estragos pela cidade. Segundo o Simepar, a instabilidade deve ser de fraca a moderada na capital paranaense. As temperaturas também não devem subir muito e a mínima é de 11° C e máxima de 18° C.

A possibilidade de chuva ocorre porque há uma instabilidade passando pela a região. “Uma área de instabilidade está se formando no Paraguai e segue em direção ao nosso estado. Curitiba é influenciada por ela, por isso podem ocorrer chuvas fracas a qualquer hora do dia”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

No entanto, as temperaturas devem subir um pouco mais em relação aos últimos dias. “Como os ventos que vinham do oceano não estão chegando mais na capital, as temperaturas sobem um pouco mais”, diz Kneib. A previsão aponta temperaturas entre 12 e 23 graus, por exemplo, no final de semana – sem chuva.

Como fica o tempo no litoral e interior?

O litoral também terá céu nublado nesta quarta. No entanto, a possibilidade de chuva na região deve ser maior, já que os ventos do oceano ainda sopram por lá. Em Guaratuba e Matinhos, as temperaturas não devem subir durante a tarde e a mínima é de 17°C e máxima de 20°C.

No interior do estado a instabilidade é um pouco maior, comparado com Curitiba. Por isso, deve ser registradas pancadas de chuvas mais significativas na região, como tempestades. No Oeste, em Cascavel, deve chover desde o meio da manhã e os termômetros ficam entre 16°C e 25°C.

Já no Norte, como Londrina, deve chover desde a madrugada. Por conta da instabilidade, as temperaturas também não devem subir muito no local. Os termômetros marcam mínima de 16°C e máxima de 24°C.