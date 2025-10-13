Chuva irregular divide Curitiba entre bairros secos e molhados nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tarde desta segunda-feira (13/10) em Curitiba foi marcada por um cenário peculiar de precipitações. A chuva se apresentou de forma bastante irregular, dividindo áreas secas e molhadas pelos bairros da capital paranaense.

Os dados levantados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e estações da prefeitura revelam essa distribuição desigual das precipitações. Enquanto algumas regiões ficaram praticamente secas, outras receberam volume considerável de água.

O clima abafado e a alta umidade foram os responsáveis por favorecer o desenvolvimento dessas áreas de instabilidade. De acordo com o Simepar, mesmo com o eixo da frente fria já tendo se deslocado para o sudeste, não houve tempo suficiente para a temperatura cair. Esse cenário, combinado com a elevada umidade, propiciou a formação de tempestades localizadas em pontos específicos da cidade.

No bairro Pinheirinho, a estação da prefeitura registrou o maior volume de chuva, acumulando 13,4 milímetros (mm) às 17 horas. O Bairro Novo também recebeu uma quantidade significativa, com registro de 6,2 mm no mesmo período.

Em contrapartida, as estações dos bairros Boa Vista, Matriz, Santa Felicidade e Cajuru não registraram sequer uma gota de chuva, evidenciando a irregularidade das precipitações.

Outros pontos da cidade apresentaram acumulados intermediários: o Boqueirão e o Tatuquara registraram 4,8 mm cada, enquanto no Caximba o volume chegou a 3,6 mm. A CIC contabilizou apenas 1 mm e o Portão teve o menor registro entre as áreas com chuva, apenas 0,6 mm.

Na estação do Simepar, localizada no Jardim das Américas, o acumulado foi de 1,2 mm, confirmando a característica dispersa das precipitações que marcaram a tarde curitibana.