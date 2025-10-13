Curitiba volta a ter sol após dias carrancudos! Mas por pouco tempo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Mesmo com o início chuvoso e nublado desta segunda-feira (13/10), o sol voltará a aparecer em Curitiba. Um alívio para quem já acumulava roupas molhadas no varal após vários dias seguidos de chuva. A frente fria que provoca as instabilidades no Paraná começa a se afastar em direção a São Paulo, abrindo espaço para um período mais seco.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a saída da frente fria dá lugar a uma massa de ar frio e seco que avança pelo Sudoeste do estado. O resultado será um tempo mais firme, mas ainda com temperaturas baixas.

“Ao final da noite, esperam-se mínimas invertidas, especialmente na metade sul do Paraná. Na terça-feira, o tempo volta a ficar predominantemente estável, com amanhecer gelado”, explica a meteorologista Júlia Munhoz.

Em Curitiba, o sol deve predominar entre terça (14/10) e quarta-feira (15/10), com máximas de até 24 °C e mínimas pouco acima dos 10 °C. As manhãs prometem ser frias, mas o calor reaparece de forma gradual ao longo do dia.

Sol dura pouco

Apesar da melhora, o tempo firme já tem data para mudar. A partir de quinta-feira (16/10), o fluxo de ventos marítimos deve aumentar a nebulosidade sobre a capital e a Região Metropolitana, trazendo novamente o céu encoberto e possibilidade de garoas ocasionais.

Neste dia, as instabilidades ganham força com a chegada de um cavado meteorológico — sistema de baixa pressão que favorece a formação de chuvas — associado a uma nova frente fria vinda do oceano.

Mesmo com a volta das precipitações, as temperaturas devem permanecer estáveis. Na sexta-feira (17/10), em Curitiba, a máxima pode chegar a 28 °C, e as mínimas ficam próximas dos 16 °C.