Sequestro de idoso termina com acidente e suspeito morto na RMC

Um homem de 73 anos foi vítima de um roubo seguido de sequestro na tarde deste domingo (12/10) em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O idoso estava voltando de uma visita à casa da mãe quando foi surpreendido por um assaltante de 29 anos que estava armado com uma faca.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso rendeu o homem e o obrigou a entrar no próprio carro, um Volkswagen Saveiro prata. Sob ameaça, o idoso foi mantido refém enquanto o sequestrador dirigia o veículo pela Estrada da Ribeira.

A fuga, porém, terminou poucos minutos depois. Em meio à chuva intensa que atingia a região, o condutor perdeu o controle da direção e o carro colidiu contra um barranco às margens da pista, cerca de cinco quilômetros após o início do trajeto. O autor do sequestro morreu no local do acidente.

Segundo informações do telejornal Bom Dia Paraná, da RPC TV, o idoso sofreu ferimentos moderados, mas conseguiu ser resgatado com vida. O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para prestar o socorro e realizar o transporte aéreo da vítima até o Hospital Cajuru, em Curitiba. Ele deve passar por uma cirurgia.

Inicialmente, a polícia recebeu a informação de que o idoso teria sido libertado na estrada, mas ao chegarem ao ponto da colisão, os agentes encontraram a vítima ainda dentro do veículo.

O tenente Rafael Bronkow, da PM, explicou que o caso segue sob apuração. “A Polícia Científica vai avaliar a criminalística e, a princípio, o caso é tratado como roubo seguido de sequestro. O delegado e as autoridades competentes vão definir o enquadramento final do crime”, afirmou.

