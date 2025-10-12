Novo alerta laranja põe Curitiba em risco de fortes tempestades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Está valendo, desde as 10h38 deste domingo (12/10), um novo alerta laranja, com grau de severidade “PERIGO” para todo o Paraná, inclusive região de Curitiba e imediações. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de chuvas intensas e tempestades, com ventos podendo chegar a 100km/h e possibilidade de grande volume de precipitação.

O avanço da frente fria provocou instabilidades significativas sobre o estado do Paraná, com maior impacto nas regiões Oeste e Sudoeste, onde foram registrados os maiores volumes de chuva e ocorrência de descargas atmosféricas (raios).

Até o momento (manhã de domingo), os dados do Simepar indicam os seguintes acumulados de precipitação: Cascavel: 50,8 mm; Foz do Iguaçu: 43,0 mm; Santa Helena: 40,8 mm; Toledo: 41,6 mm; Capanema (Estação Baixo Iguaçu): 59,4 mm; Francisco Beltrão: 62,0 mm; Porto Santo Antônio: 51,8 mm.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).