Ruas de bairro de Curitiba foram planejadas pra formar bandeira do Brasil

Oito ruas que cortam o bairro Boqueirão, quando vistas de cima, sugerem a imagem da Bandeira do Brasil. Elas delimitam as duas figuras geométricas sobrepostas – o retângulo verde e o losango amarelo – que formam o símbolo nacional. A figura pode ser vista no traçado original do loteamento da antiga Fazenda Boqueirão, uma grande área de terras particulares que deu origem ao bairro de mesmo nome, entre outros, e segue quase intacta.

Os dois lados maiores do que seria retângulo verde da bandeira correspondem às ruas Paulo Setúbal e Cezinando Dias Paredes, enquanto os dois menores são formados pelas ruas Irmã Lúcia Roland e Maestro Carlos Frank. O losango amarelo interno é delimitado pelas ruas Regina Schulman (a via de traçado interrompido), Vereador Antônio Carnascialli, José Peixoto de Lacerda Werneck e Avenida Nossa Senhora da Paz.

Na área central, correspondente ao círculo azul da bandeira brasileira, ficam a Rua da Cidadania do Boqueirão e o Santuário do Carmo, contornados pelas ruas Italino Peruffo e Josepha Daren Destefni.

O traçado pode ser visto na planta arquivada na Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) sob o nº 459, que projetou o crescimento da área prevendo a abertura de ruas e instalação de praças. O documento, que não menciona a autoria do projeto, já foi digitalizado pelo Arquivo Público. O objetivo é facilitar o acesso e poupar a planta primitiva, a reprodução mais antiga do original, do desgaste ocasionado pelas consultas físicas.

Loteamento da Fazenda Boqueirão tinha ruas que formavam uma bandeira do Brasil estilizada. Foto: Ippuc

“Não dá para saber, com as informações de que dispomos, se o traçado na planta do loteamento da fazenda foi intencional ou acaso. Porém, a forma com que ele orientou o arruamento é um recurso eficiente para facilitar o acesso aos lotes e também a outros pontos da região”, observa o engenheiro civil Gabriel Marcelino Geronasso, do Departamento do Cadastro Técnico da SMU.

Com o tempo, o traçado original e que sugeria a figura da bandeira foi sendo descaracterizada pelas intervenções urbanas determinadas pela ocupação da área. A Rua Regina Schulman é interrompida na esquina com a Rua Maria Luiza Curial dos Santos, na altura do muro que delimita a área do 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (5º GAC AP), conhecido como Grupo Salomão da Rocha ou simplesmente como o Quartel do Boqueirão. É o muro da unidade militar que quebra a linha direita inferior do losango.

Os domínios da unidade militar são formados por terras doadas da antiga Fazenda Boqueirão, a partir de meados dos anos 30. Na parte superior do retângulo, na divisa com o Uberaba, a Rua José Peixoto de Lacerda Werneck passou por correção geométrica e não é mais uma reta.