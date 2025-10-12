Incêndio em Curitiba deixa moradores presos em apartamento; oito ficaram feridos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio em um prédio localizado na Rua Oliveira Viana, 1060, no bairro Hauer, em Curitiba, deixou oito pessoas feridas – uma em estado grave – no início da tarde deste domingo (12/10). O fogo começou em um apartamento no 7º andar. Entre os feridos estão uma idosa de 95 anos e uma menina de apenas 11 meses.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas que se formaram no 7º andar do edifício chamado Lugano. A primeira de sete equipes chegou até o local e verificou a presença de três vítimas presas em seus apartamentos, impossibilitadas de sair por causa da intensa fumaça que tomou conta dos corredores. Uma quarta vítima foi identificada com queimaduras nas vias aéreas, sendo encaminhada ao Hospital Evangélico em código 3 (risco de morte).

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi solicitado apoio operacional, porém não houve necessidade de utilização da plataforma. Após a realização de ventilação forçada pela caixa de escadas, foi possível retirar outras cinco vítimas que se encontravam em situação de risco.

Ficaram feridas sete mulheres (de 11 meses, 1, 40, 67, 73, 76, e 95 anos) e um homem de 79 anos. Três das vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

Apartamento ficou destruído no Hauer. Foto: Divulgação / Bombeiros

O fogo foi controlado e não prejudicou outros apartamentos do edifício.