Padre morre na região de Curitiba após celebrar missa de Nossa Senhora Aparecida

Conhecido pelos fiéis como padre Miguel, o missionário italiano Michelangelo Rameiro morreu neste domingo (12/10), logo após celebrar a missa em honra a Nossa Senhora Aparecida, na Comunidade São José, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. A suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito logo depois da celebração.

Com 92 anos, o vigário paroquial do Santuário Nossa Senhora de Fátima conduziu a missa pela manhã. Segundo informações da paróquia, o religioso passou mal enquanto retirava os paramentos no final da celebração. O socorro chegou a ser acionado, mas o padre faleceu antes da chegada da equipe de emergência.

Em nota, o Santuário Nossa Senhora de Fátima destacou a trajetória e o legado de fé deixado por padre Miguel. “Sua partida, justamente no dia em que o Brasil celebra sua Mãe Aparecida, toca profundamente o coração de todos que conviveram com ele e receberam seu testemunho de fé e dedicação”, afirmou a comunidade.

A Diocese de Paranaguá, à qual o santuário pertence, também lamentou a perda. “Padre Miguel abraçou com ardor o chamado missionário, vindo ao Brasil para servir com generosidade e amor. Em terras paranaenses, especialmente nas comunidades e ilhas que compõem a nossa Diocese, exerceu seu ministério com espírito de entrega, simplicidade e fé inabalável. Sua presença marcou gerações de fiéis, deixando um legado de esperança, proximidade e profunda confiança na providência divina”, diz o comunicado.

Nas redes sociais, a notícia da morte gerou comoção entre fiéis e comunidades que conviveram com o padre. As informações sobre o velório e o sepultamento de padre Miguel ainda não foram divulgadas pelo Santuário.