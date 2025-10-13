Festival do Café de Curitiba tem combos a partir de R$ 20

A quarta edição do Festival do Café de Curitiba está nos últimos dias. O festival vai até esta quarta-feira (15/10), e movimenta milhares de pessoas em todos os cafés participantes. Ao todo, são 15 estabelecimentos que apresentam combos exclusivos para o evento, com preços que variam de R$ 20 a R$ 30.
Depois de três edições de sucesso, o Festival do Café chega com novidade: conta com um participante em Morretes. Além disso, novos cafés curitibanos elaboraram diferentes combinações de café com itens especiais de seus cardápios: pães de queijo, sanduíches, tortas, brownies e outras opções saborosas fazem parte dos menus exclusivos.
O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água. Uma das principais exportações do Brasil, também está entre as preferidas dos brasileiros. Do café preto e do pingado pela manhã até criações especiais, como cafés com doce de leite ou gelado com avelã, há diversas formas de apreciar essa bebida.
Confira os combos e cafés participantes:
BEN-CAFÉ
- Combo: Latte Médio + Cinnamon Roll com calda de baunilha – Valor: R$ 25,90
Endereço: Praça Osório, 205
BRØD BAKERY
- Brød Coffee + Kanelbulle (ou “pãozinho de canela” em português: doce sueco, feito de massa amanteigada, açúcar, canela e um toque de cardamomo, é um ícone da confeitaria sueca) – Valor: R$ 30
Endereço: Rua Padre Ladislau Kula, 800
BRUNO BOLOS
- Combo: Slice (fatia) + Café (Espresso ou Carioca) – Valor: R$ 29
Endereço: Av. Sete de Setembro, 4316
CAFÉ DO VIAJANTE
- Cappuccino do Viajante + Mineirinho (porção de pão de queijo 8un); Valor: R$ 30
- Hario V60 (2 xícaras) + Brownie de Chocolate; Valor: R$ 30
- Cappuccino Italiano + empanada ou quiche; Valor: R$ 30
Endereço: Rua Comendador Fontana, 229
CHOCOLATE LUGANO
- Combo: 1 café expresso 55ml + 1 bolo gelado de coco + 1 trufa ao leite – Valor: R$ 25,90
Endereço: Avenida Manoel Ribas, 5824
DEGUSTO CAFÉ
- Café: Cappuccino italiano. Clássico, atemporal, delicioso. Qualquer tipo de leite (zero lactose e vegetal mediante pagamento adicional) + Salgado: Pão de Queijo artesanal, receita Degusto, tamanho grande + Doce: Cheescake Gold (um clássico Degusto). Redondinha, com massa de cheesecake e gold chocolate Callebaut e geleia de frutas amarelas – Valor: R$ 27
Endereços: Unidade 1 | Praça da Espanha: Al. Doutor Carlos de Carvalho, 1148; Unidade 2 | ParkShopping Barigui; Unidade 3 | Juvevê: Rua Marechal Mallet, 145
DONA BAUNILHA
- Fatia de bolo de Ninho com Abacaxi + café com leite; Valor: R$ 27,90
- Choux Cream + Cappuccino; Valor: R$ 30
- Croissant recheado com presunto e queijo + café com leite; Valor: R$ 30
- Croissant de Nutella com Morango + chá gelado; Valor: R$ 29,90
- Misto quente + Orange coffee + 1 macaron; Valor: R$ 29,90
Endereço: Av. Vicente Machado, 956
EL TUMI
- Espresso + Turrón Doña Clorinda (espresso duplo com o doce turrón que é formado por camadas de bolacha e mel, finalizados com confeitos, doce típico peruano); Valor: R$ 20
- Pausa del Tumi (Dulce de Leche café médio com alfajor peruano); Valor: R$ 25
- Experiência Tumi (prove o café em 3 métodos à sua escolha, servido 100 ml por método. Os métodos para escolher são: koar, v60, prensa francesa e o Mupeco, método peruano e único no Brasil); Valor: R$ 30
Endereço: Al. Augusto Stellfeld, 1281
JARDIM DO BOSQUE
- Capuccino Brasileiro + Porção com 5 Pães de Queijo – Valor: R$ 28
Endereço: Travessa João Bonn, 54
MEU PÉ DA SERRA CAFÉ
- 1 croissant ou 1 folhado opções + 1 Café espresso com leite (180ml) + 1 fatia de bolo com cobertura do dia – Valor: R$ 30
Endereço: Rua Cel. Rômulo José Pereira, 41 – Centro Histórico, Morretes – PR
RAUSE CAFÉ + VINHO
- Toast de ovo pochê com creme mornay, salada de folhas com molho vinagrete de limão siciliano + chá mate ou café coado 150ml; Valor: R$ 30
- Toast com hummus de beterraba, raízes assadas, e mix de frutas da estação + chá mate ou café coado 150ml; Valor: R$ 25
Endereço: Av. do Batel, 1647 – Loja 2
SANTO GRÃO
- Latte com blend santo grão ou regional do mês (180ml) + 1/2 tapioca recheada de peito de peru com queijo branco ou prato à escolha; Valor: R$ 30
- Hario V60 com grão blend santo grão ou regional do mês (180ml) + bolo Santo Grão; Valor: R$ 30
- Cappuccino com blend santo grão ou regional do mês + cheesecake de frutas vermelhas; Valor: R$ 30
Endereço: Av. do Batel, 1868 – Piso L3, loja 314 (dentro da Livraria da Vila)
SPAZIO DI PANE
- Salada de fruta na taça + ovos mexidos com 3 ovos, croissant rústico com manteiga + capuccino italiano – Valor: R$ 30
Endereço: Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1548
THE AMERICAN WAY CAFÉ
- Chicken Pie + cappuccino; Valor: R$ 30
- Apple Pie + latte (hot ou ice); Valor: R$ 28
- Butter toast com Peito de Peru, queijo e tomate + mocha; Valor: R$ 30
- Cinnamon + 2 cafés coados; Valor: R$ 30
- Panqueca + café especial hazelnut (hot ou ice); Valor: R$ 30
- Pão de queijo + 2 cafés coados; Valor: R$ 27
- Bagel com manteiga + 2 cafés coados; Valor: R$ 27
Endereço: R. Gonçalves Dias, 151
VERDÊ CAFÉS
Combos:
- 1 fatia de bolo + 1 cappuccino italiano ou brasileiro; Valor: R$ 20
- 1 jarra de 300ml de café coado + ovos mexidos com pão de fermentação natural; Valor: R$ 30
Endereço: Av. Manoel Ribas, 648