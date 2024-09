Chuva preta atinge boa parte do Paraná neste fim de semana

Uma grande nuvem de fumaça rodeou todo o Paraná nos últimos dias e com a chegada da chuva neste fim de semana, há chances de que toda a poluição e os resquícios das queimadas provoquem o fenômeno da “chuva preta”. A precipitação vem carregada, provocada por uma combinação da água com a fuligem presente na atmosfera, e gera uma coloração escura na chuva.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, toda a fumaça das queimadas ainda continua presente na atmosfera. “Essa fumaça continua presente, principalmente em níveis mais elevados da atmosfera. Tanto que a possibilidade de chuva preta ela persiste no sábado aqui no estado do Paraná”, esclarece.

Para Braun, a chuva vai amenizar o problema das queimadas, mas não resolver o problema por completo. “Para a resolução desse problema, precisa chover onde esses focos são observados. Então precisa chover na região da Amazônia, precisa chover no Centro-Oeste do país e por enquanto não há um indicativo de que vá chover de forma expressiva para apagar boa parte desses focos de incêndio”, assegura.

Aqui no estado do Paraná, é bem provável que a tenha uma diminuição muito significativa aí dos focos de incêndio no final de semana, mas ao norte essa situação ainda não deve ser resolvida. É o que defende o meteorologista. Entre domingo e segunda-feira (15 e 16), toda essa fumaça que ingressa no Paraná nesta sexta (13) deve seguir em direção ao Sudeste do Brasil.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?