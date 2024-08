Chuva melhora qualidade do ar em Curitiba, mas previsão indica mais tempo seco pela frente

As chuvas registradas no final de semana ajudaram a melhorar a qualidade do ar no Paraná. De acordo com um levantamento da equipe de Gerenciamento da Qualidade do Ar do Instituto Água e Terra (IAT), os níveis de Partículas Inaláveis (MP10) e Partículas Respiráveis (MP2,5) que estavam elevados por causa da fumaça de poluentes liberados na atmosfera e dos incêndios florestais em diferentes pontos do País, voltaram aos padrões habituais nesta segunda-feira (26). O problema é que, segundo a previsão do tempo, não deve chover em Curitiba pelo menos pelos próximos 15 dias. Veja mais abaixo!

Em Curitiba, que havia apresentado os índices mais problemáticos, as médias horárias de MP10 que chegaram próximo a 150 μg/m³ e a de MP2,5 a 100 μg/m³, caíram para valores entre 5 μg/m³ e 40 μg/m³ e entre 5 μg/m³ e 20 μg/m³ (padrão de qualidade do ar), respectivamente. A medição μg/m³ representa “Micrograma por metro cúbico”

“A chuva ajuda a remover essas partículas da atmosfera, o que diminui a quantidade de poluentes e melhora a qualidade do ar”, explica o agente de execução e membro da equipe de Gerenciamento da Qualidade do Ar do IAT, João Carlos de Oliveira.

O agente também destaca que mesmo com o nível elevado de poluentes, a qualidade do ar do Estado não atingiu níveis críticos. “Mesmo com as queimadas, o ar permaneceu nos níveis de regularidade estabelecidos pelo Índice de Qualidade do Ar do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é usado como referência pela nossa equipe. Isso só reforça que o Paraná possui uma boa qualidade de ar”, acrescenta.

Previsão do tempo tem mais chuva?

Segundo o Simepar a chuva pode demorar a voltar para Curitiba. Não há previsão pelo menos pelos próximos 15 dias, segundo o Simepar. A previsão do tempo para Curitiba indica elevação na temperatura a partir desta terça-feira,. com possíbilidade de máxima de 27ºC no domingo, por exemplo.

