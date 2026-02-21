Chuva persiste no Litoral do Paraná e pode ultrapassar 100 mm até domingo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde a madrugada deste sábado (21/02), o Litoral do Paraná registra chuva, com acumulados que já se aproximam de 50 milímetros (mm) em algumas localidades. A previsão indica que o tempo instável deve permanecer na região ao longo de todo o dia.

O meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Lizandro Jacóbsen, informa que entre a sexta-feira (20/02) e a manhã deste sábado, Matinhos registrou precipitação próxima de 50 mm.

Em Guaratuba, os acumulados chegam perto dos 40 mm. Já na região da baía de Paranaguá, as medições também são expressivas, ultrapassando a marca dos 50 mm na área das praias.

O meteorologista acrescenta que ainda segue um alerta para a região litorânea nas próximas 24 horas. “A chuva deve seguir persistente na região até o domingo. Não com tanto acumulado ou volume muito expressivo, como vinha nos prognósticos anteriores, mas ainda com possibilidade de passar de 100 mm nesse somatório de sexta, sábado e domingo, o que requer ainda uma atenção ou monitoramento mais constante na região litorânea”, diz.

Como fica o tempo nas outras regiões do Paraná?

Para as demais regiões do estado, o Jacóbsen aponta instabilidade principalmente durante a tarde. “No norte paranaense há possibilidade de alguns temporais localizados. Entre os Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba algumas pancadas de chuva e trovoadas”.

O cenário é diferente apenas no Oeste e Sudoeste do Paraná, que apresentam predomínio de sol neste sábado, com poucas chances de precipitação, segundo o especialista.