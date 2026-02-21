Caminhão perde o controle, cruza canteiro e bloqueia BR-116 na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com ureia bloqueia parcialmente a BR-116 na manhã deste sábado (21/02), no km 72, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo, que seguia no sentido São Paulo, perdeu o controle da direção e atravessou o canteiro central, invadindo a pista contrária. O caminhão parou atravessado sobre as duas faixas de rolamento no sentido Porto Alegre.

Apesar do susto e do transtorno no trânsito, ninguém ficou ferido no acidente. O fluxo de veículos está sendo desviado pelo acostamento, enquanto equipes trabalham para remover o caminhão e a carga da pista.

A PRF está no local orientando o trânsito e organizando a operação para desobstrução da rodovia. Ainda não há previsão para a liberação total das pistas. Motoristas que precisam passar pelo trecho devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos na região.