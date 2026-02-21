Curitiba amanhece nublada e com chuva; tempo fica instável no Paraná neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba acordou nublada neste sábado (21/02), com chuvas leves marcando presença desde as primeiras horas do dia. O clima úmido e nublado promete acompanhar os curitibanos ao longo de todo o dia, segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Para quem planejava atividades ao ar livre, o alerta está dado: as pancadas de chuva devem persistir em diferentes momentos, enquanto o sol aparece apenas timidamente entre as nuvens.

Apesar da instabilidade, o calor continua, mesmo que de maneira mais amena em comparação com os outros dias. Os termômetros devem registrar temperaturas máximas de até 23°C, mantendo o clima abafado.

A condição meteorológica não é exclusividade de Curitiba. Todo o Paraná segue sob influência de um sistema de baixa pressão atmosférica, que mantém o tempo instável principalmente nas regiões do interior do estado.

“Continua abafado, mas com temperaturas máximas ligeiramente mais amenas em comparação aos dias anteriores. A partir da tarde, o aquecimento aliado à umidade disponível, favorece a formação de temporais, com chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento (maior probabilidade nas regiões Oeste e Noroeste). Já na faixa leste os ventos transportam umidade do oceano, mantendo o céu com muitas nuvens e chuvas em vários momentos”, diz previsão do tempo do Simepar.