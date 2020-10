As chuvas que caíram em Curitiba e região, nos últimos dois dias, e que ainda caem nesta sexta-feira (9), contribuíram para aliviar um pouco o nível dos reservatórios da Companhia Paranaense de Abastecimento (Sanepar), que estão em média 29,37% nesta sexta-feira. Mas mesmo com a chuva, o rodízio no abastecimento a cada um dia e meio (36 horas/36 horas) na capital não vai acabar, as pessoas ainda precisam economizar água, embora a quantidade geral de cerca de 40 mm de chuva onde tinha que chover descarta, por enquanto, a necessidade de uma rigidez maior da medida.

Segundo a Sanepar, o reservatório de Piraquarara 2 tem 56,87%, o de Passaúna tem 36,54%, o de Piraquara 1 com 23,07% e o de Iraí, o mais seco, com 16%. Caso a capacidade média dos reservatórios que abastecem a região chegue a menos de 25%, a Sanepar estuda ampliar o rodízio para, por exemplo, dois dias sem água a cada um dia com água (24 horas/48 horas). Na quinta-feira (8), o índice era de 28%, que subiu para 29,37% após a chuvarada.

O diretor de Meio Ambiente da Sanepar, Julio Gonchorosky, explica que as chuvas dos últimos dias foram boas. A medição própria da Sanepar, até as 8h desta manhã de sexta-feira, indicava que a média geral das chuvas já chegava a 40 mm, com expectativa de que atingisse 50 mm até o fim do dia. “Apesar de terem sido chuvas mais espalhadas, elas caíram onde era preciso. A conta que fazemos, normalmente, é que a cada 100 mm de chuva ganhamos 30 dias no abastecimento. Chovendo 50 mm, ganhamos 15 dias”, destaca Gonchorosky.

Ainda segundo ele, a medição realizada até as 8h desta sexta-feira é da Sanepar. “São para o nosso controle. Ainda não são os números do Simepar, mas é uma boa notícia”, informa o diretor, ressaltando que não significa que as pessoas podem parar de racionar água. “Segue o pedido para o uso consciente. Apenas para as necessidades básicas. Ainda estamos enfrentando o problema da estiagem. Esperamos que nas próximas semanas que virão, chova mais”, disse.

Chuva atinge Curitiba desde a noite da última quarta-feira (07). Foto: Lineu Filho.

Conforme aponta a Sanepar, de acordo com os dados de monitoramento da companhia, as chuvas foram boas, mas mal distribuídas. No alto da Serra do Mar, por exemplo, área importante para os rios Iraí, Miringuava, Piraquara, choveu quase 90 milímetros. Já na Barragem do Iraí, choveu 40 mm, no Passaúna, 25 mm, na Barragem do Piraquara II, 10 mm. Com isso, sem contar a chuva que chega nesta tarde, a média da região metropolitana foi de 40 mm. A companhia também informou que a chuva duradoura ajudou a encharcar o solo, o que contribui para que a água escorra de forma mais lenta. Segundo a Sanepar, isso é bom para reter a água.

“Tem previsão de chuvas boas para hoje à tarde, que daí vão se somar e chegar à média de 50 mm, o que distancia a adoção de um rodízio mais duro de 48 horas por 24 horas.

Quando chove 100 mm, ganhamos um mês no abastecimento. Se chover 50 mm, ganhamos duas semanas”, completa Júlio Gonchorosky.

Simepar

De acordo com o boletim do Simepar, emitido por volta das 10h20 desta manhã de sexta-feira, as condições atmosféricas seguem favoráveis para ocorrência de chuvas no Paraná desde o extremo sudoeste, fronteira com o Paraguai e a Argentina, até os extremos nordeste e leste do Paraná. Os volumes mais significativos de chuva, até aquele horário, ocorreram nas regiões Sudoeste e Campos Gerais, entre 30 e 50 mm. Na Região Metropolitana de Curitiba, os valores estavam entre 5 mm e 15 mm. Apenas na região Noroeste não havia precipitação.