O retorno das aulas presenciais ainda neste mês de outubro deve ocorrer em cerca de 50 escolas do Paraná localizadas em quase 30 municípios de seis regionais da educação. A decisão foi tomada quinta-feira (8) pela Secretaria Estadual de Educação (Seed), de acordo com o Boa Noite Paraná da RPC TV. A Gazeta do Povo entrou em contato com a Seed, ma não obteve retorno.

Segundo a RPC TV, a Seed decidiu pelo retorno em locais que apresentam índices de transmissão pelo novo coronavírus considerados baixos.

As 50 escolas, todas em área urbanas para evitar a utilização do transporte público, ficam em cidades das regionais da educação de Ponta Grossa, Cianorte, Umuarama, Wenceslau Braz, Francisco Beltrão e Pato Branco. Os nomes das escolas não foram divulgados.

O retorno nesta primeira etapa seria apenas de turmas do oitavo e do novo ano do Ensino Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio.

A proposta de retomar as aulas presenciais contraria a opinião de boa parte de professores e funcionários da rede de educação. A APP-Sindicato, sindicato que representa as categorias, vê com preocupação o chamado projeto-piloto e mantém o indicativo de paralisação para que as atividades in loco não ocorram neste ano letivo.