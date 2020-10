Mais uma vez a madrugada foi de raios, trovoadas e muita chuva em Curitiba e região metropolitana nesta sexta-feira (09). Segundo o Simepar, a tendência é de mais chuva para Curitiba ainda pela manhã e possibilidade de mais temporal com raios e trovoadas durante a tarde. Há, inclusive, um alerta laranja de temporal para Curitiba e toda a região segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até às 23h desta sexta-feira. Na quinta-feira pela manhã, o dia chegou a virar noite com as fortes chuvas que atingiram a capital.

A chuva em Curitiba e região é muito esperada por causa da forte estiagem pela qual a região passou nos últimos meses, o que gerou a necessidade de constantes rodízios no abastecimento de água.

Segundo o meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar, as temperaturas não mudam muito nesta sexta-feira, com máximas entre 17 e 18 graus ao longo do dia. “Entre Curitiba e litoral, segue o tempo mais instável e pouca variação de temperatura”, explicou.

+Leia mais! Apesar da chuva, rodízio segue em Curitiba nesta sexta-feira

Como fica no final de semana

Em Curitiba, a meteorologia aponta que as temperaturas devem variar entre 14º C e 17º C. Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, a chuva deve ir diminuindo até o fim de semana. A presença de nuvens ainda permanece até o fim da sexta-feira e o céu começa a querer abrir na capital, no sábado (10). “As temperaturas que diminuíram na sexta, por causa da nebulosidade, começam a subir no sábado. Ainda não vai esquentar tanto, como vimos há alguns dias, mas o sábado já deve estar com temperaturas mais agradáveis”, apontou Braun.

De acordo com o Simepar, as temperaturas devem variar entre 11º C e 23º C no sábado. Apesar do início do dia poder apresentar nebulosidade, a previsão de chuva é praticamente zero.

Litoral

Também chove nas praias paranaenses nesta sexta-feira. De acordo com o Simepar, além da chuva na capital, o volume das precipitações deve ser expressivo entre o Sudoeste, Campos Gerais, região metropolitana e Litoral. As temperaturas também devem ser menores por lá. Conforme aponta a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 16º C e 19º C nesta sexta.

O que é alerta laranja

O alerta laranja emitido pelo Inmet indica chuva entre 30 e 60 mm/h, ventos intensos (60-100 Km/h) e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica queda de árvores e de alagamentos. Os alertar são divididos em uma escala de cores que vai do verde, o mais fraco, amarelo, laranja e vermelho, o mais grave.