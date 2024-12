Chuva forte e granizo! Curitiba e RMC têm dois alertas para tempestade nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois grandes alertas de perigo de tempestade estão ativos para Curitiba e região metropolitana para as próximas horas desta sexta-feira (20). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para o risco de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo.

De acordo com o Inmet, o alerta de cor laranja é válido até às 18 horas de sexta, prevendo chuva forte entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Além disso, existe a possibilidade de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos.

As regiões em risco são a noroeste, norte, parte dos Campos Gerais, Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. Vale reforçar que em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. E não estacione veículos próximos à torres de transmissão e placas de propaganda.

Alerta amarelo

O segundo alerta de perigo potencial de tempestade do Inmet é o amarelo, válido para a Região Metropolitana de Curitiba, também até às 18h desta sexta. Neste caso, podem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

Tempo em Curitiba

Na capital paranaense, a sexta-feira vai ser de tempo fechado e com máxima de 25ºC. Para o fim de semana, muita nebulosidade na área leste do Paraná, com pouca abertura de sol.