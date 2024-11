Chuva em Curitiba vai marcar presença nesta semana; Até quando?

A primeira semana de novembro promete ser de muita chuva em Curitiba e região metropolitana. A instabilidade continua elevada no Paraná ainda por causa de uma massa de ar quente e úmida que atua na região. Pelo menos até quinta-feira os dias serão marcados pelas chuva em Curitiba, segundo a previsão do tempo.

De acordo com a Simepar, a segunda-feira (04) vai ter chuva em vários momentos do dia, com possibilidade de aumento de intensidade em alguns pontos e ainda acompanhadas de raios. Apesar da instabilidade, as chances para ocorrência de tempestades são baixas. Para Curitiba, a temperatura não deve passar dos 21°C. Não há alerta de temporal para Curitiba, especificamente, segundo o Inmet.

+ Leia mais Bombeiros procuram rapazes que sumiram em trilha na Grande Curitiba

“Segunda-feira com presença de muita nebulosidade na maior parte do estado. No leste (RMC/litoral) e em parte do norte há registro de chuvas fracas/chuviscos ocasionais. Entre o oeste e o sudoeste o sol aparece com mais intensidade. Temperatura mínima de hoje ocorreu no sul paranaense: 13,2°C em Palmas”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba nos próximos dias!

Para o restante da semana, a tendência é tempo nublado e chuva. O maior volume é esperado para quarta-feira (06) e quinta-feira (07). Na quarta, pode chegar a a 13.5 mm e na quinta fica em 12.7 mm.

Para esta terça-feira, segundo o Simepar, precipitações previstas ocorrem principalmente a partir da tarde, com pancadas de chuva localmente de forte intensidade e acompanhadas de raios. Não se descarta a possibilidade de algum temporal bem localizado.