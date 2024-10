Chuva em Curitiba até quando? Previsão do tempo tem a resposta!

Curitiba segue, pelo menos até a manhã desta sexta-feira (11), em alerta laranja para temporal. A chuva tem marcado presença e promete seguir ao longo do dia, que terá temperatura entre os 16ºC e 22ºC.

Segundo o Simepar a chuva nesta sexta-feira pode alcançar 16 mm e deve atingir a cidade em vários momentos do dia, principalmente início da tarde e noite.

“Madrugada bastante chuvosa entre o sudoeste e o sul paranaense, assim como em parte do norte. No noroeste a chuva é forte, acompanhada por muitas descargas atmosféricas. No geral temos uma condição de céu encoberto no Paraná, situação que não deve mudar muito ao longo da sexta-feira”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Alerta laranja de temporal

Segundo o Inmet todo o Paraná está em alerta laranja para temporal. Este alerta tem validade até o início da tarde, podendo, ou não, ser estendido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta laranja de temporal prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Rio Grande do Sul em alerta máximo

Além do Paraná e Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul também enfrenta um alerta laranja de temporal. A situação para os gaúchos é crítica, visto que muitas famílias ainda se recuperam das enchentes que devastaram famílias em Porto Alegre e região, recentemente, causando ao menos 169 mortes.

Previsão do tempo para Curitiba no fim de semana

No sábado, o sol volta a aparecer no Paraná, mas ainda com presença de muitas nuvens. Não se descarta alguma chuva fraca/garoa ocasional, mas sem previsão de tempestades. O eixo mais instável da frente fria se afasta em direção ao Sudeste do Brasil e os ventos passam a soprar do quadrante sul/sudeste no estado. No interior paranaense, a tarde será com temperaturas mais elevadas (abafado), enquanto no leste, ficam mais agradáveis. Temperatura no fim de semana na capital fica entre os 13 e 24ºC. sem chuva, segundo a previsão do tempo para Curitiba.

