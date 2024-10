Chuva e frio em Curitiba! Previsão é de tempestade e queda na temperatura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Chuva e frio chegando a Curitiba. Esta mudança no tempo está prevista para ocorrer a partir da quarta-feira (09). Com ela, chama a atenção a queda nas temperaturas, com mínimas de 14oC e ventos acima de 40 km/h

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta terça-feira (08), uma massa de ar presente no estado segue bastante aquecida, mas com maior disponibilidade de umidade gera-se um ambiente favorável à formação de áreas de chuva, especialmente a partir da tarde. Possibilidade de precipitações é maior entre o oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e RMC, e não se descarta ocorrência de temporais localizados.

Tempestades

Na quarta-feira, a tendência é de chuva em vários momentos do dia, na maior parte das regiões paranaenses, com possibilidade de também de tempestades. Para a capital, a precipitação deve ser moderada com 18.9 mm de chuva e ventos de 38 km/h.

Ainda na quinta-feira (10), frio com mínima de 15oC em Curitiba e dia chuvoso com ventos de 43 km/h. Vale ficar atento!

