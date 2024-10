Chuva? Curitiba tem previsão de tempo nublado e mínima de 13ºC nesta semana

A semana vai ser de tempo nublado e chuva fraca em Curitiba. A nebulosidade segue presente em grande parte do Paraná e o sol não deve aparecer com força.

Segundo o Simepar, nesta terça-feira (29), as condições do tempo seguem muito parecidas com o dia anterior, ou seja, a tarde será abafada, com pancadas de chuvas isoladas, principalmente no interior do estado. Ao longo da tarde, as temperaturas chegam aos 34 °C no noroeste e oeste do estado.

Entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral do Paraná, ainda haverá nebulosidade variável, com o sol aparecendo entre nuvens. À noite, não se descarta alguma chuva fraca e isolada na faixa litorânea. Para Curitiba, a máxima prevista é de 25°C.

Chuvas isoladas

Para a quarta-feira (30), as condições seguem favoráveis para pancadas de chuvas isoladas no decorrer da tarde, principalmente nas regiões da metade sul do estado. Já no leste do estado, a circulação de ventos do oceano mantém uma maior cobertura de nuvens com chuvas fracas e isoladas. A temperatura na capital terá uma queda, com máxima de 23°C.

Mínima de 13ºC

Já para os outros dias da semana, a tendência segue com tempo nublado em Curitiba. Chama a atenção a temperatura mínima da sexta-feira, 1º de novembro, que deve ser de 13°C.