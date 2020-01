O primeiro dia de 2020 deve ser de calor e chuva no Paraná, especialmente em Curitiba e no litoral do Paraná, onde é aguardado um público de 1,5 milhão de pessoas para o Réveillon nas praias.

Segundo o Instituto Simepar, a quarta-feira (1.°) vai começar com 17°C, mas, assim como nos últimos dias, deve bater nos 30°C. Agora, calor mesmo vai ser registrado em Antonina, no litoral. A previsão é de que os termômetros cheguem perto dos 40°C nesta quarta na cidade histórica.

O sol até deve aparecer pela manhã na capital, mas depois o céu fica nublado com chuva moderada. “No Rio Grande do Sul, o tempo já mudou. A frente fria está vindo e vai atingir todo o Paraná”, explica a causa da mudança no tempo o meteorologista Reinaldo Olmar Knei.

Nas praias, os termômetros devem ficar ainda mais altos. A previsão é de que a temperatura chegue a 32°C em Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba. No litoral, a possibilidade é de que chuva seja mais intensa, o que deve deixar os veranistas dentro de casa no primeiro dia do ano. Apesar da chuva, o dia vai ser abafado nas praias.

Quase 40°C

Em Antonina, também no litoral, o primeiro dia do ano vai ser ainda mais abafado. A quarta-feira já começa quente na cidade histórica, com 23°C. Mas no começo da tarde, os termômetros vão praticamente explodir. A previsão é de que a temperatura chegue a 38°C por volta das 13h.

Para refrescar um pouco o calor de quase 40°C em Antonina, há previsão de chuva a partir do meio da tarde. A chuva deve ganhar força na cidade história até de noite.