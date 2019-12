A semana, que começou com uma queda nos termômetros em Curitiba, após o calor do final de semana, deve ver a volta da chuva nessa quarta-feira (4). Conforme a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), e previsão é que o clima mais ameno, com chuvas ocasionais, chegue no final do dia e persista até o final da semana.

Segundo o Instituto Simepar, o sol só deve voltar à capital no sábado, quando a frente fria que chegou ao Paraná se deloca em direção ao sudeste do país.

O dia em Curitiba começa com temperatura baixa, na casa dos 11ºC. Ventos vindos do oceano transportam umidade, mas a presença do sol faz a máxima na capital deve chegar a 29ºC, antes do clima chuvoso dominar a região.

Litoral

A baixa possibilidade de chuva durante o dia e a presença eventual do sol, entre nuvens, aumenta a sensação térmica, devido à umidade vinda do oceano. Assim, Paranaguá deve experimentar um dia em que a máxima chega aos 29ºC, ainda pela manhã. No período da tarde, a chuva começa a cair na região e os termômetros baixam, chegando aos 17ºC, mínima prevista pro dia.

Interior

No interior, a frente fria deve chegar ainda antes que na capital, especialmente na área mais a oeste do estado. As chuvas estão previstas para o meio da tarde, o que mantém as temperaturas mais baixas. A mínima prevista é de 15ºC, em Guarapuava, nos Campos Gerais. A máxima, de 31ºC, em Maringá.