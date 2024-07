Chuva até quando em Curitiba? Previsão do tempo tem a resposta!

Cansado da chuva e da umidade dentro de casa aumentando a sensação de frio? A boa notícia da semana que esse tempo fechado vai dar tchau nesta segunda-feira (15) em Curitiba. Lembrando que há um alerta de chuva ainda em vigor.

Segundo o Simepar, a instabilidade atmosférica diminui no Paraná e ainda chove em algumas regiões ao norte, centro e no leste, incluindo Curitiba e Litoral, mas com uma intensidade bem mais fraca em relação aos últimos dias. No começo da segunda, uma garoa caiu na capital que teve a temperatura de 11°graus.

Mofo em casa prejudica quem já tem problemas respiratórios. Veja como acabar com o fungo

Previsão do tempo para Curitiba

Para a sequência da semana, a terça-feira (16) ainda permanece com maior cobertura de nuvens em Curitiba e sem chuva. De modo geral, espera-se uma maior amplitude térmica sobre o estado, em relação aos últimos dias. A tendência é de aumento da temperatura, mas com pouco sol. Na capital, as máximas irão subir batendo 20°graus para a quarta-feira (17).

