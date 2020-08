O tempo deve começar a mudar em Curitiba e região ao longo desta quinta-feira (20). Embora a chuva ainda marque presença pela manhã, em menor volume do que nos últimos dias, uma massa de ar polar frio e seco se aproxima e deve diminuir a instabilidade atmosférica. O mesmo fenômeno meteorológico também derruba as temperaturas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a capital deve registrar mínimas por volta dos 6º C. Na sexta-feira (21), frio ainda mais intenso é esperado.

Em Curitiba nesta quinta, o Simepar aponta uma variação térmica entre 6º C e 12º C. As primeiras horas da manhã ainda têm chuva. A instabilidade segue presente, mas vai se amenizando ao longo do dia, com o início do afastamento da frente fria para o Sudeste do Brasil e a chegada da massa de ar polar. O Simepar também aponta que, mesmo com a queda nas mínimas, a chance de neve ou geada é praticamente nula.

A partir da sexta-feira, de acordo com o Simepar, a frente fria se afasta ainda mais. Também pode chover em alguns momentos do dia, mas o ar seco e gelado começa a se firmar. As mínimas previstas para o dia também são baixas, com queda nas máximas para cerca de 8º C. O Simepar aponta que o fim de semana será ainda mais frio, aí sim, com chance de geadas em algumas regiões do Paraná, incluindo Curitiba.

Litoral

Nas praias paranaenses, a sequência de mudança das condições o tempo seguem a mesma lógica da capital e região. Diminuição da chuva ao longo da quinta-feira e queda brusca nas temperaturas a partir da sexta-feira. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, nesta quinta, as temperaturas devem variar entre 10º C e 16º C.