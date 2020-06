Uma festa clandestina com cerca de 40 pessoas terminou em confusão na noite desta sexta-feira (12), no Parolin, em Curitiba. Na confusão, a churrasqueira chegou a ser atirada contra uma viatura da Polícia Militar (PM). Por volta das 23h30, vizinhos da Rua Professor Rubens Elke Braga acionaram a polícia para interromper uma festa que causava barulho e aglomeração. Ao chegar no local, a PM teve que pedir reforços após ser hostilizada pelos membros da festa. Quatro pessoas foram presas.

Eventos desse tipo estão proibidos em Curitiba para evitar aglomerações e conter o contágio da covid-19. Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Saúde registrou um salto no número de casos e óbitos por causa da doença. Nesta última sexta-feira (12), a prefeitura fiscalizou estabelecimentos e notificou 13 bares que descumpriam medidas sanitárias que evitam a proliferação da doença.

Segundo a PM, os participantes da festa se revoltaram com o fim do evento e passaram a xingar os policiais. Antes da churrasqueira ser atirada contra a viatura, até mesmo agressões físicas ocorreram entre policiais e membros da festa. A PM pediu reforço e mais equipes se dirigiram ao local para conter a confusão.

De acordo com a 5.ª Companhia do 12.º Batalhão da PM, responsável pela ocorrência, a viatura atingida pela churrasqueira chegou a ter uma parte do giroflex queimada. Pedras e outros objetos também foram atirados contra os policiais. O atendimento da ocorrência durou cerca de duas horas. Com o fim da confusão, quatro pessoas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes, entre elas o organizador da festa.

Como denunciar

Quem promove festas clandestinas e aglomerações durante a pandemia pode responder por crime contra a saúde, cuja pena pode resultar em detenção de até quatro anos de reclusão. As denúncias podem ser feitas pelo telefone do Disque Denúncia do Governo do Estado (181), pelo aplicativo 190 PR ou pela central da Polícia Militar (190).