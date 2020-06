Mais 53 novos casos de infecção e três novas mortes pelo coronavírus foram registrados pela Secretaria Municipal da Saúde, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (12). Em apenas uma semana, segundo a secretária Márcia Huçulak, o número de contaminados triplicou.

“Tínhamos uma media de 12 casos por dia até 28 de maio. Essa semana, o número de casos triplicou e o numero de óbitos mais do que dobrou. Estamos há 93 dias da primeira confirmação, e parece que as pessoas cansaram, foram relaxando o isolamento. As pessoas estão banalizando, não acreditando que é muito sério”, desabafou.

O número de mortes chegou a 74 e o de contaminados a 1.718 casos em Curitiba. “Foi uma semana difícil, sensível. Uma situação sensível e necessitamos que todos estejam muito conscientes”, complementou a infectologista do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde, Marion Burger.

+ Leia mais: Preso um dos suspeitos de matar dois homens em posto de gasolina no Centro de Curitiba

A cidade de Curitiba está com letalidade de 4,3% (no Brasil o número é de 5,1%). A Secretaria investiga ainda 308 casos considerados suspeitos e aguarda resultado dos exames. “É muito serio. A pandemia não passou e não tem milagre que coloque o virus para fora da nossa cidade. A gente insiste, pois a situação está se agravando muito rapidamente. Observamos aumento nas internações e agravamento dos casos”, complementou Márcia.

As vítimas deste boletim foram um homem de 52 anos e duas mulheres, de 64 e 89 anos. O homem não tinha nenhuma comorbidade, o que aumenta o alerta para a capacidade do vírus infectar qualquer pessoa. Os três foram internador há apenas uma semana, o que também preocupa pela velocidade da evolução da doença. As duas mulheres tinham problemas cardiovasculares, sendo que uma dela também tinha diabetes.

A taxa de ocupação de leitos da UTI destinados ao tratamento da covid-19 chegou aos 69%, maior índice desde o início da pandemia.

Entre todos os contaminados, 1.248 estão recuperados.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?