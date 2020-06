A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) notificou 13 bares nos bairros Alto da Glória, Vila Izabel e Campo Comprido durante a noite desta sexta-feira (12), Dia dos Namorados. Equipes da Prefeitura e do Governo do Estado fiscalizaram 15 bairros para checar se os estabelecimentos cumpriam os protocolos sanitários para prevenir a disseminação do novo coronavírus.

Nenhum estabelecimento chegou a ser interditado. Os bares que receberam as notificações estavam em desacordo com o Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social de Curitiba, que estabelece medidas como a necessidade de manter álcool gel disponível para clientes e funcionários, uso de máscara facial por todos os funcionários e clientes e distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas.

Outras quatro notificações foram expedidas por não se adequarem aos alvarás de funcionamento.

Durante a tarde, fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo e a Guarda Municipal fiscalizaram lanchonetes e restaurantes da região central da cidade. Três locais na Rua XV de Novembro, no Centr, foram embarbados por promoverem aglomeração.

Bares fechados durante a semana

Na última quarta-feira (9), 11 estabelecimentos comerciais passaram por fiscalização. Dois bares foram fechados, um no Batel e outro no Parolin, por não cumprir com as medidas sanitárias para evitar o contágio da covid-19.

A população pode fazer denúncias de bares e estabelecimentos que promoverem aglomerações pela Central 156.