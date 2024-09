Chef renomado assina jantar para ajudar comunidade carente de Curitiba

Na próxima segunda-feira (30), a Organização de Desenvolvimento de Potencial Humano (ODPH) realizará a 2ª edição do jantar solidário ‘Juntos com a ODPH’, em Curitiba. O evento de arrecadação de fundos acontecerá a partir das 19 horas no Ernesto Ristorante e contará com um menu preparado pelo chef Dudu Sperandio.

Com patrocínio da Laguna, o jantar solidário já faz parte da programação oficial da ODPH. Há mais de 15 anos, a organização atua na comunidade Vila Torres, em Curitiba, promovendo inclusão social e estimulando o protagonismo de crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.

“É com muita alegria que realizamos a 2ª edição do nosso jantar! Além de fortalecer nossa marca e estreitar laços com parceiros e investidores, o evento é uma excelente oportunidade para novas conexões e possibilidades. E claro, toda a arrecadação é fundamental para garantir a continuidade da nossa missão de transformação social. Cada apoio torna essa jornada possível”, comenta a fundadora da ODPH, Kauanna Toppa.

Jantar solidário terá leilão de camisas autografadas de times de Curitiba

No menu do chef Dudu Sperandio será oferecido um couvert com pão artesanal, manteiga de limão siciliano, manteiga de trufas e berinjela marinada. Como antipasto, será servido tartare de carne com mostarda dijon, alcaparras e azeite de oliva extra virgem.

O primeiro prato será uma polenta cremosa com ragu bolognesa trufado e grana padano ralado, seguido pelo prato principal, mignon grelhado com molho de grana padano e fettuccini flambado no grana. Já a sobremesa será o clássico tiramisu de mascarpone e savoiardi.

No evento também terá uma orquestra sob a regência do Maestro Isac Rodrigues e com a participação especial de Elisa Batista. A cerimônia será por apresentada por Michelly Correia, apresentadora do Plug, programa da RPC. Após o jantar haverá o leilão de camisas autografadas dos times Coritiba e Athletico Paranaense.

Ingressos para jantar solidário estão à venda

Os convites custam R$ 300 por pessoa e podem ser adquiridos pelo WhatsApp (41) 99571-8760, pelo e-mail da ODPH (financeiro@odph.org.br) ou pela plataforma Pixta.

Para quem deseja contribuir diretamente, a ODPH também disponibiliza um PIX no e-mail financeiro@odph.org.br.

Serviço – 2ª Edição do Jantar Solidário “Juntos com a ODPH”

Data: 30 de setembro de 2024

Local: Ernesto Ristorante – Rua Myltho Anselmo da Silva, 1483, Mercês, Curitiba

Horário: 19h

Ingressos: R$ 300 por pessoa

Venda de ingressos: WhatsApp (41) 99571-8760, PIX financeiro@odph.org.br ou plataforma Pixta

PIX para doações: financeiro@odph.org.br

