Um lugar próximo da natureza e perfeito para passar bons momentos em família praticando esporte ou mesmo brincando. A Chácara Paraíso do Sol, localizada no Jardim Santa Nely, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, é um espaço idealizado para curtir com segurança. O local proporciona, através de um sistema mecânico, a prática de Wakeboard sem a necessidade de um barco para puxar o atleta.

A chácara foi inaugurada em outubro de 2022 em uma área de 46 mil metros quadrados com grandes pontos espalhados com brinquedos infláveis, restaurante, lagos, piscinas, chalés para descansar e muito esporte.

Um dos destaques que está chamando a atenção de desportistas ou mesmo de “atletas de fim de semana” é o Wakeboard. O esporte é praticado com uma prancha tipo snowboard, puxado por uma lancha ou sistema de cabos. Foi inventado nos Estados Unidos e inicialmente praticava-se com uma prancha de surf com fixações. Surgiu como uma alternativa aos dias de pouca onda.

Vista área mostra toda a estrutura disponível na chácara em Campo Largo. Foto: Divulgação.

Na Chácara Paraíso do Sol, o responsável por ensinar e dar dicas é o Sandro Romanelli. Aos 28 anos, procurou no esporte uma nova motivação e há dois anos tem caprichado no encaminhamento dos alunos. “Foi uma paixão logo de cara, pois procurava algo que mudasse minha vida. O Wakeboard é diferenciado, mexe com a pessoa”, disse o instrutor.

Para os iniciantes, Sandro reforça que é mais tranquilo do que as pessoas pensam. Um dos segredos é a adaptação aos equipamentos como colete salvas vidas, prancha e capacete. “As pessoas chegam ansiosas pelo desconhecido, sendo que o primordial é a segurança. Os equipamentos deixam essa impressão, passo dicas de corpo, posicionamento e uso do equipamento. Além disso, a pessoa vai na água sozinha para fazer a adaptação. O mais difícil é acostumar com o colete e o pé amarrado”, comentou o instrutor.

A Chácara utiliza um sistema com motores, cabos e duas torres movidos a energia elétrica que puxa o carrinho e acaba levando o rider (o praticante). “No fim do percurso pode chegar a 32 km/h, tendo duas rampas e um corrimão”, avisou Sandro.

Quanto custa e Day Use

Para quem quiser o Wakeboard, a atividade é para pessoas acima de 8 anos. Com duração de 15 minutos tem o custo de R$ 90 por pessoa em dias de semana e R$ 110 aos finais de semana e feriados. Existe ainda a modalidade com plano de aulas que podem ser definidos pelo interessado. O equipamento é cedido pela chácara.

Segundo a Talita Bux Abage, responsável pelos eventos da Paraíso do Sol, a procura pelo esporte aquático tem aumentado cada vez, e nem o frio espanta a turma. “O pessoal que pratica não tem medo do frio. A gente só não libera em caso de chuva devido aos raios. Temos feito aulões com um público bem variado e está bem legal. Venham conhecer”, completou Talita.

Para os visitantes que queiram conhecer o espaço, não existe a obrigatoriedade de praticar o Wakeboard ou Paintball que possuem tarifas à parte. O Day Use neste mês de julho devido ao frio não tem cobrança de ingresso, ou seja, pode brincar à vontade. No local, tem o restaurante aberto ao público. Fora de julho, a entrada custa R$ 50.

Nesse fim de semana, serão inaugurados chalés com possibilidade de reserva para dormir e curtir a natureza no período noturno.

Serviço: Chácara Paraíso do Sol

WhatsApp: (41) 99228-2828

Site: www.chacaraparaisodosol.com.br

Instagram @chacara.paraisodosol

