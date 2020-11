Curitiba e região metropolitana terão uma quinta-feira com céu aberto e sem previsão de chuva, segundo o Simepar. Após uma terça-feira de temporal e muitos estragos, o tempo chegou a ficar fechado quarta-feira (04), e segue com céu de brigadeiro nesta quinta-feira, sem nuvens e sem previsão de chuva em Curitiba.

publicidade

“Um sistema de baixa pressão deixa o amanhecer com temperaturas mais baixas, principalmente no sul e leste”, explicou a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar.

+Leia mais! Claudia Silvano muda estilo e levanta a pergunta: a era dos pijamas chegou ao fim?

Curitiba terá temperaturas entre os 10 e 22ºC, a temperatura mais alta do dia será por volta das 15h e a mínima foi ao amanhecer.

Na sexta-feira (06) a estabilidade atmosférica volta a predominar em todo o Estado. Em Curitiba a sexta-feira deve ser mais quente, com máxima de 24ºC e também sem chuva.

publicidade

+Viu essa? Pandemia força tradicional restaurante de Santa Felicidade a “baixar as portas”

E no litoral?

Segundo o Simepar em Matinhos, por exemplo, o dia começou com 14ºC e a máxima fica em 23º, entre as 13h e 16h. Não há previsão de chuva para a região litorânea.