Centro de Curitiba tem bloqueios de trânsito e mudança de pontos nesta terça

A Travessa Nestor de Castro, no Centro de Curitiba, passará por alterações no trânsito e reorganização dos pontos de ônibus nesta terça-feira (14/10). As intervenções fazem parte do programa de requalificação do Centro, que inclui melhorias no sistema viário, recuperação de imóveis históricos e revitalização dos espaços urbanos.

A partir das 7 horas, equipes da Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) realizarão o bloqueio das duas faixas da direita da Travessa Nestor de Castro, no trecho entre a Rua Barão do Serro Azul e a Rua do Rosário. Além disso, a Rua do Rosário ficará totalmente interditada entre a Travessa Nestor de Castro e a Rua Treze de Maio.

Durante toda a operação, agentes de trânsito permanecerão no local para orientar motoristas e pedestres.

Pontos de ônibus na região do Centro de Curitiba serão transferidos nesta terça

A Urbanização de Curitiba (Urbs) também fará realocações temporárias em pontos de ônibus a partir das 8 horas. Ao todo, 22 abrigos terão as linhas com embarque e desembarque compartilhados com outras na mesma via.

As linhas que terão pontos transferidos são 901-Santa Felicidade, 972-Jd.Itália, 989-Mad. Santa Felicidade, 168-Raposo Tavares e 166-V.Nori. Os usuários dessas linhas deverão utilizar os abrigos localizados em frente ao painel de Poty Lazzarotto, onde já operam as linhas 169-Jd. Kosmos, 176-Pq. Tanguá, 160-Jd. Mercês/Guanabara, 164- Raquel Prado/PUC e 175- Bom Retiro/PUC.