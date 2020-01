Um ‘cemitério’ de bicicletas toma conta de um terreno no bairro Rebouças e desperta a curiosidade de quem passa pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, no trecho entre as ruas Almirante Gonçalves e Brasílio Itiberê. Ali funciona um depósito a céu aberto com uma enorme quantidade de bicicletas da Yellow Bike, aplicativo de aluguel que opera há um ano na capital paranaense.

Em parte do espaço, as bicicletas estão empilhadas umas em cima das outras, divididas por tábuas de compensado. Todas as bikes foram recolhidas das ruas pela empresa para manutenção. Além dos consertos corriqueiros, o vandalismo contra as bikes também é motivo para o estacionamento forçado.

O local é alugado e administrado pela empresa. Além de curiosidade pela cena de centenas de bicicletas empilhadas, o espaço também gera revolta na vizinhança. Os motivos são barulho, poluição visual e falta de limpeza, que já foram alvo de reclamação em órgãos públicos. O incômodo, segundo os moradores, começou há seis meses.

A bancária aposentada Rosaly Paganelli Grumiche, 64 anos, é moradora de um dos prédios vizinhos ao terreno. Ela diz que nos seis meses em que as bicicletas estão no espaço, os moradores reclamam da falta de limpeza e do barulho de buzina à noite, quando os funcionários da Yellow vão ao local para deixar as bikes.

Centenas de bicicletas estão empilhadas no terreno no bairro Rebouças em Curitiba. Foto: Hedeson Alves/Tribuna do Paraná.

