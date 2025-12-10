Cavalo é resgatado com ferida aberta na RMC; homem é preso por maus-tratos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (10/12), um cavalo com ferida aberta na pata direita foi resgatado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O responsável pelo animal, um homem de 60 anos, foi preso em flagrante por maus-tratos.

O animal já estava no radar dos órgãos de fiscalização da Prefeitura de Pinhais há alguns dias. Segundo o delegado da PCPR Lucas de Figueiredo Maia, o proprietário do cavalo já havia sido autuado anteriormente pelo órgão municipal por infrações relacionadas também à prática de maus-tratos.

Após constatar a situação do animal, a equipe policial realizou a prisão em flagrante do responsável. O cavalo foi imediatamente encaminhado para receber atendimento veterinário.

Denúncias de maus-tratos aos animais

A PCPR pede que a população colabore com denúncias sobre crimes contra animais ou outros vulneráveis. As informações podem ser enviadas anonimamente pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou diretamente à equipe de investigação pelo número (41) 3665-5251.