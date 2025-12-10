Polícia Civil do Paraná treina uso de tasers para o Verão Maior

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou um curso de preparação para o uso de armas não letais de incapacitação neuromuscular, conhecidas como tasers, nos dias 8 e 9 de dezembro. O treinamento foi direcionado aos servidores que atuarão durante o Verão Maior Paraná, visando padronizar procedimentos e qualificar o emprego do equipamento em situações operacionais.

O curso foi dividido em etapas teóricas e práticas. Pela manhã, os participantes receberam instruções sobre o funcionamento do equipamento, aspectos técnicos, protocolos de segurança e critérios de utilização. À tarde, as atividades práticas incluíram contato direto com a arma, simulações em realidade virtual e disparos no estande de tiro.

O taser é um recurso indicado para situações de menor risco ou cenários com múltiplas ameaças. O equipamento emite pulsos elétricos que causam incapacitação muscular temporária, interrompendo a comunicação entre o sistema nervoso e o sistema motor. A corrente elétrica gerada é de 1,2 miliampere (mA), considerada de baixo risco à vida.

O modelo utilizado pela PCPR possui lanterna embutida, laser verde de alta visibilidade e aviso sonoro e visual antes do disparo. O equipamento tem capacidade para até dez cartuchos por arma, permitindo a atuação contra até três alvos distintos. As armas também registram automaticamente todos os usos, armazenando as informações na nuvem.

A capacitação integra as ações de preparação da PCPR para o Verão Maior Paraná, buscando ampliar os recursos disponíveis aos policiais para atendimento de ocorrências durante o período de maior fluxo de pessoas no Litoral do Estado.