Catolicismo ainda domina Curitiba, mas outras religiões ganham mais fiéis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Fé do curitibano

Novos dados do Censo Demográfico 2022 mostram que a maioria dos curitibanos ainda se declara da religião católica. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 55,46% dos moradores da capital paranaense se identificam como fiéis da Igreja Católica Apostólica Romana.

Apesar de continuarem como maioria, os católicos vêm perdendo espaço nas últimas décadas. Em 2010, representavam 62,12% da população. Já em 2000, eram 70,64%. A taxa atual, no entanto, acompanha a tendência nacional. No Brasil, 56,75% da população se diz católica.

Enquanto isso, o número de evangélicos cresceu. Em Curitiba, 25,52% da população se declarou evangélica no último censo. Em 2010, esse grupo representava 24,24%, e em 2000, 18,9%. Nacionalmente, a religião alcançou 26,85% da população, um avanço de 4,69 pontos percentuais em relação a 2010.

Umbanda e candomblé são religiões que cresceram em Curitiba

As religiões de matriz afro-brasileira, como umbanda e candomblé, também cresceram na capital. Em 2022, 1,34% dos curitibanos afirmaram seguir essas crenças. Em 2010, o índice era de apenas 0,26%.

Já o espiritismo foi a única vertente religiosa que apresentou queda. Atualmente, 2,71% dos curitibanos se declaram espíritas. Em 2010, eram 2,77%, e em 2000, 1,7%. Outras religiões somam 4,79% dos moradores da cidade.

Dados do IBGE sobre religião em Curitiba

Os dados foram coletados pelo Censo Demográfico 2022 entre 1º de agosto de 2022 e 28 de maio de 2023, com revisões até 7 de julho do mesmo ano. A amostra em Curitiba considerou 1.773.718 habitantes.

A íntegra dos dados pode ser consultada no site do IBGE, na seção “Resultados preliminares da amostra”, categoria “Religiões”. As informações estão disponíveis em recortes nacional, estadual e municipal, além de dados por raça, sexo, faixa etária, escolaridade e alfabetização.