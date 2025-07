Cataratas e Jardim Botânico ficam no top 5 de melhores atrativos da América do Sul

As Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, e o Jardim Botânico de Curitiba foram reconhecidas novamente no Prêmio Travellers Choice 2025, da plataforma mundial de viagens TripAdvisor. As Cataratas foram eleitas como o principal atrativo turístico do Brasil e da América do Sul, enquanto o cartão-postal curitibano ficou na quarta colocação. O Paraná também foi o único brasileiro a constar na lista das 25 principais atrações mundiais, também com as Cataratas.

O ranking anual, que elenca os melhores atrativos, foi divulgado nesta semana e é baseado nas avaliações de turistas e usuários da plataforma. O levantamento leva em consideração o número de avaliações e o nível de qualidade descrito pelos usuários. O resultado foi obtido a partir de mais de 45 mil avaliações.

Os atrativos paranaenses ficaram na frente de outros famosos, como Machu Picchu (Peru), Cristo Redentor (RJ), Museu do Ouro (Colômbia), entre outros. O selo “Travellers Choice — Best of the Best” é concedido a destinos, hotéis, restaurantes e atividades apontadas como favoritas por viajantes.

Cataratas do Iguaçu reconhecidas outras vezes

As Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, já foram reconhecidas pelo prêmio outras cinco vezes. Fora o 1° lugar entre atrativos do Brasil e América Latina, as Cataratas figuram entre as 25 melhores atrações do planeta, com a 22ª posição, ao lado de atrativos como a Torre Eiffel, na França, e a Grande Muralha da China, sendo a única brasileira entre os nomeados na categoria mundial.

Para Mario Macedo, diretor-presidente da Urbia Cataratas, concessionária que administra a visitação turística do Parque Nacional do Iguaçu, o reconhecimento notabiliza não somente a paisagem deslumbrante, mas a vivência do turista.

“Estamos honrados em estar entre os favoritos do mundo e ocupar o primeiro lugar no Brasil e América Latina. Isso nos coloca não apenas como um ponto turístico com vistas maravilhosas, mas como uma atração que encanta, seja pela organização, o contato com a natureza ou as experiências transformadoras aos visitantes. O mais importante é que esse destaque vem da percepção de quem nos visita”, explicou.

Além disso, para comemorar o 25º aniversário, a TripAdvisor reuniu as atividades preferidas dos viajantes ao longo das décadas – desde o ano 2000 -, o que colocou o atrativo paranaense em 17º lugar.

Jardim Botânico é o ponto turístico mais visitado de Curitiba

Já o Jardim Botânico é um dos maiores cartões postais de Curitiba e o ponto turístico mais visitado da cidade. A principal atração, a estufa de 458 m², abriga exemplares vegetais naturais e ornamentais da flora da Mata Atlântica, que cobre a Serra do Mar e a planície litorânea do Paraná. A construção de ferro e 3.800 peças de vidro, em espaço aberto, impressiona os turistas.

+ Leia mais Maior colecionador de AC/DC do Brasil é atração de feira em Curitiba

TripAdvisor

Com acumulado de mais de 1 bilhão de avaliações, o site é a maior plataforma de orientação de viagens do mundo, utilizado por turistas de todo o planeta para descobrir hospedagens, serviços e destinos.

Confira todos os indicados e a listagem completa do Prêmio Travellers Choice 2025.