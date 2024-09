Casal é preso por dar golpe com consignado em idosos na RMC

Um homem, de 40 anos, e uma mulher de 38 anos, foram presos suspeitos de terem cometido o crime de estelionato contra idosos. Eles foram capturados na cidade de Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba, nesta segunda-feira (16).

De acordo com o delegado Mario Sérgio Bradock, da Polícia Civil, os indivíduos já praticam o crime há anos.

“O esquema envolvia uma estratégia na qual eles selecionavam aposentados e levavam as vítimas para realizar empréstimos. Após a concessão dos valores pela empresa financeira, o casal exigia que o idoso entregasse metade do valor, obtendo vantagens em dinheiro” conclui o delegado.

Após investigações, a autoridade policial representou à justiça pela prisão dos indivíduos. Eles foram localizados em um conjunto residencial.

Após a captura, o casal foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie!!

A Polícia Civil orienta que pessoas estejam atentas para esse tipo de abordagem e também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra crimes de estelionato. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

