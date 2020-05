Desde que passou a vigorar exclusivamente o modelo digital do estacionamento regulamentado (EstaR) em Curitiba, motoristas que possuem os antigos cartões em papel do serviço podem trocá-los por créditos em um dos aplicativos utilizados para fiscalizar a utilização das vagas.

No entanto, o cartão que antes valia para uma hora de estacionamento, gera R$ 2 de crédito na troca, o que passa a ser insuficiente para a utilização das vagas pelo mesmo período, uma vez que o valor de uma hora passou a ser de R$ 3.

Usuários do sistema reclamam que estariam ficando no prejuízo com a mudança. Um bloco com dez cartões do EstaR, em vez de render dez horas de estacionamento, após a troca por créditos, permitiria ao usuário utilizar uma das vagas regulamentadas por menos de seis horas.

Procurada pela reportagem, a Urbanização de Curitiba S.A. (Urbs), responsável por gerenciar o sistema, explica que não teria como reverter ao motorista um crédito superior ao que foi pago à época da compra do cartão. Além disso, segundo a Urbs, não havia aumento no valor do EstaR desde 2015.

A empresa ressalta que hoje, com o modelo digital, é possível cobrar a hora fracionada, o que traria economia para o usuário. O preço para cada 15 minutos é de R$ 0,75. Antes, era sempre cobrada uma hora cheia, ou seja, um cartão para cada período inferior a uma hora de utilização das vagas.

