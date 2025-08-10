Carro fica pendurado em outro após acidente na Avenida das Torres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma colisão entre dois veículos, registrada no começo da tarde deste domingo (10), interditou parcialmente a Avenida Comendador Franco (Ex-Avenida das Torres), no sentido São José dos Pinhais, na altura do bairro Uberaba, em Curitiba. O acidente ocorreu nas proximidades do Flow Open Mall, que por sinal está próximo de sua inauguração, próximo ao semáforo em frente ao Mini Preço.

A batida envolveu um Nissan Versa branco e um Jeep Compass cinza. Com o impacto, o Compass ficou sobre a dianteira do outro veículo, com uma das rodas traseiras erguidas. Pelo asfalto, ficaram espalhados diversos fragmentos de peças dos carros.

Avenida das Torres com faixa bloqueada

O bloqueio afetou uma das faixas da tradicional avenida de Curitiba por volta do meio-dia, causando lentidão no trânsito do trecho. Até o momento, não há confirmação sobre feridos, e as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

