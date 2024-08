A explosão de um carro na garagem de um condomínio na Rua Guararapes, no bairro Portão, em Curitiba, deixou três pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (09). O prédio chegou a ser esvaziado e a rua interditada.

Segundo informações, uma família se preparava para viajar, e quando o motorista do veículo Santana ligou o carro houve a explosão. Com o incêndio, além do Santana, outros dois veículos foram danificados pelas chamas.

Após a chegada do Corpo de Bombeiros, a movimentação no prédio foi enorme, pois os militares combatiam o fogo que se alastrava pela garagem e a retirada nos moradores que foram avisados da ocorrência. Com a situação normalizada, os condôminos retornaram aos apartamentos.

Feridos

A situação mais grave ficou por conta do motorista do Santana. Outras duas pessoas também foram encaminhadas ao hospital por inalação da fumaça.

