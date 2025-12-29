Carro derruba poste na Avenida das Torres e deixa região sem energia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O motorista de um Mitsubishi Lancer branco colidiu sozinho contra um poste no começo da tarde desta segunda-feira (29/12) em uma das avenidas mais importantes de Curitiba. O acidente aconteceu na Avenida Comendador Franco, esquina com a Rua Baltazar Carrasco dos Reis, no bairro Jardim Botânico, sentido São José dos Pinhais.

A batida provocou danos na estrutura do poste e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em parte da região, afetando tanto residências quanto estabelecimentos comerciais próximos ao local do acidente.

Uma equipe da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) foi acionada e permaneceu no local orientando motoristas e organizando o fluxo de veículos. O acidente causou transtornos significativos no tráfego, especialmente por se tratar de um dos trechos mais movimentados da avenida. Até o momento, não há confirmação oficial sobre feridos.

O cruzamento onde ocorreu a colisão não é estranho a acidentes graves. Em agosto de 2024, no mesmo ponto, um carro explodiu após uma batida, provocando um rastro de fogo e mobilizando equipes de resgate, em um episódio que chamou a atenção pela gravidade.

As causas do acidente desta segunda-feira ainda estão sendo investigadas. Técnicos devem realizar uma avaliação completa dos danos no poste para que o fornecimento de energia elétrica seja normalizado na região.

