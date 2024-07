Carro ‘cola’ em mureta no Contorno Sul após ser fechado por uma carreta

Um acidente envolvendo um Ford Ka e uma carreta terminou com a lateral do carro bastante danificada na tarde desta quarta-feira (03), no Contorno Sul (BR-376), na região do Orleans, em Curitiba.

Motorista do Ka, José Jair, 59 anos, relata que estava sozinho e voltando para casa quando o acidente aconteceu. Ele explica que estava dirigindo na BR-376 quando o motorista da carreta saiu da alça de acesso de Campo Largo e começou a fechar o veículo.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

O automóvel de Jair foi empurrado pelo caminhão e foi parar na mureta que fica nas laterais da rodovia. Ele afirma que nunca passou por um susto desse. “Bati carro anos atrás, mas não foi desse jeito”.

Apesar do prejuízo, ninguém ficou ferido. Após o acidente o motorista da carreta parou no local e auxiliou Jair. O Ka vai precisar do auxílio de um guincho para ser retirado do local.

