Motorista capota no “pé de radar” e causa grande congestionamento na Linha Verde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave capotamento foi registrado na noite de quinta-feira (12), na Linha Verde, na proximidade da Estação Tubo Vila Olímpica. O acidente ocorreu no sentido Atuba, pouco antes da entrada para o Bairro Alto, causando bloqueio parcial da pista e um grande congestionamento.

Segundo motoristas que precisaram passar pela Linha Verde, o trecho ficou com fluxo extremamente lento, gerando engarrafamento intenso. Alguns condutores afirmaram ter levado até uma hora para atravessar um trecho entre o Jardim Botânico e o local do acidente. Trecho este que em dias normais se leva poucos minutos.

O carro capotado na Linha Verde é um Fiat Argo, que ficou com as quatro rodas para cima justamente aos pés de um radar que há no local. A velocidade máxima ali naquele trecho é de 70 km/h

Linha Verde movimentadíssima

O acidente aconteceu em um dos principais corredores de tráfego da capital paranaense, em horário de grande movimento. A Linha Verde, que liga as regiões sul e norte da cidade, costuma apresentar fluxo intenso durante o fim da tarde e início da noite.

Não há informações sobre feridos. Motoristas que precisam passar pela região devem buscar rotas alternativas até a normalização do trânsito no local.

Foto: Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉