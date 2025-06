Você já teve a sensação de que os dias passam rápido demais? De estar sempre correndo, tentando dar conta de […]

Você já teve a sensação de que os dias passam rápido demais? De estar sempre correndo, tentando dar conta de tudo, e ainda assim sentir que o tempo com quem mais importa está escapando? Para muitas pessoas, essa percepção virou um sinal de que era hora de fazer uma pausa. E foi assim que o Hotel Estância Betânia se tornou um reconhecido refúgio perto de Curitiba, onde é possível desacelerar, descansar e se reconectar em meio à natureza.

Localizado em Colombo, a apenas 20 minutos do centro da capital paranaense, o hotel reúne os elementos essenciais de um destino de turismo de bem-estar: conforto, tranquilidade, estrutura completa e, acima de tudo, acolhimento. Cada detalhe é pensado para promover momentos reais de conexão — com a natureza, com quem está por perto e consigo mesmo.

Com mais de 30 anos de história, o Hotel Estância Betânia vai além da estrutura hoteleira convencional. Entre as atrações estão trilhas ecológicas, pesca esportiva em lago, piscina aquecida, sauna, sala de jogos, espaço kids e gastronomia afetiva servida em três restaurantes (Principal, Panorâmico e Raccogliere).

Além de ser uma excelente alternativa de lazer perto de Curitiba, a hospedagem tem propósito social. Toda a receita do hotel é revertida para os projetos da Irmandade Evangélica Betânia, associação cristã e filantrópica que atua na transformação de vidas por meio de ações sociais e educacionais.

A reserva pode ser feita pelo site (www.estanciabetania.com.br), WhatsApp (41 2118-7900) ou e-mail (contato@estanciabetania.com.br). O hotel oferece acomodações para diferentes tamanhos de famílias e grupos de amigos, com as opções de pensão completa (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar) ou pernoite com café da manhã. Também disponibiliza serviços de Day Use, bem como pacotes para datas comemorativas e eventos especiais.

A combinação de turismo rural com serviços de qualidade, fácil acesso e custo-benefício atrativo faz do Hotel Estância Betânia uma escolha inteligente para quem deseja sair da rotina. Em tempos de correria, nada mais valioso do que descansar em um lugar tranquilo e aconchegante.