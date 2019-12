Um acidente entre dois veículos deixa o fluxo lento na Linha Verde (BR-376) na tarde desta quinta-feira (26) no bairro Tarumã, em Curitiba. Uma Renault Duster adaptada para deficiente perdeu o controle e se chocou contra um poste que caiu. Às 17h, o poste estava sendo retirado de cima do carro e o fluxo de veículos estava lento. O acidente foi por volta das 15h.

A Duster seguia no sentido Uberaba e teria sido fechado por outro veículo, um Ford K.A Duster bateu em um poste, que caiu no meio do veículo. O trânsito na via marginal da Linha Verde, na esquina com a Rua Raphael Papa, foi totalmente interrompido. Por volta das 17h, equipes trabalhavam para retirar o poste e guinchar a Duster. Há relatos de falta de energia na redondeza.

Segundo o motorista da Duster, o funcionário público estadual Otaviano Miranda Neto, 49 anos, a ambulância do Siate encaminhou para o Hospital Cajuru a irmã dele, que estava no banco traseiro. Um outro irmão estava no banco do passageiro, mas não ficou ferido.

“Vi a morte na minha frente. Meu carro tem o acelerador adaptado do lado esquerdo. Bati no poste depois dos carros andarem grudados um no outro. Ainda bem que ele caiu no meio do carro, senão, não sei o que seria de nós”, relata Miranda, que se locomove com o auxílio de muletas.

Enquanto o carro era retirado, o trânsito seguia lento na Linha Verde. Apenas duas das três faixas estavam liberadas para circulação de veículos. O congestionamento chegava a quase 800 metros por volta das 17h. O bloqueio da faixa da direita era feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A previsão de liberação total das vias era por volta das 17h45.

Sem luz

Sobre a falta de energia, a Copel informa que oito unidades consumidoras ficaram sem luz após a batida. Uma equipe de manutenção da empresa trabalhava na região por volta das 18h, fazendo a troca do poste. A previsão é que a energia seja restabelecida no local por volta das 19h30 desta quinta-feira.