Carreta pega fogo, tomba e interdita Contorno Leste

Um acidente no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), interditou a rodovia no sentido São Paulo na tarde desta segunda-feira (16). Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta pegou fogo e tombou no km 94 da BR-116.

A PRF confirmou que a rodovia está interditada e não há previsão de liberação. De acordo com a polícia, uma pessoa teve ferimentos leves. A vítima foi atendida e encaminhada ao Hospital São José.

A rodovia foi totalmente liberada às 15h48.