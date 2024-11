Carga de gás vaza de caminhão e posto é isolado no Litoral

Um vazamento de carga de gás mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite da última quinta-feira (21) em Paranaguá, Litoral do Estado. Um funcionário de um posto de combustíveis localizado na PR-407 reportou aos bombeiros um grande vazamento de GNV. Ele informou que o incidente aconteceu no momento em que a carga de gás era transferida do caminhão para o tanque de armazenamento do posto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas ou feridos no local. Cinco viaturas se deslocaram para a ocorrência e ficou constatado que o escape do fás aconteceu por conta de uma falha na válvula do caminhão.

O vazamento foi contido após a chegada dos bombeiros. O local foi isolado e os órgãos de segurança comunicados, assim como a empresa responsável pelo caminhão e carga.